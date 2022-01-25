В трех странах Центральной Азии (Казахстане, Узбекистане и Киргизии) во вторник, 25 января, из-за аварии отсутствует электричество. В них приостановлена работа аэропортов, не работают насосные станции, остановлена работа метро.

Об этом сообщает портал ORDA Kazakhstan.

По данным издания, в южном Казахстане нет света в Алматы, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.

Там произошло аварийное разделение транзита "Север - Восток - Юг Казахстана". Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

В Узбекистане, в частности в Ташкенте, не работают аэропорт и метро, отключены светофоры. Жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте.

В стране произошел перебой в электроснабжении. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности.

В столице Киргизии - Бишкеке аэропорт работает не в полном режиме, также там отключены насосные, подающие воду в дома, не работают светофоры. Света нет в Оше и других городах.

В Министерстве энергетики пообещали восстановить электроснабжение в течение 30 минут.

По данным АКИpress, проблема с отключением света связана с аварией в объединенной Центральной энергосистеме. В настоящее время выясняются причины отключения.

Ранее мы писали, что недавно в Украине без света из-за снегопадов и дождя остались жители 241 населенного пункта в четырех областях.

Также сообщали, что в 2019 году четыре страны Центральной Америки остались без электричества.