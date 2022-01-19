В среду, 19 января в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения и комендантский час, который действовал в стране около двух недель в связи с массовыми протестами и погромами. Международный аэропорт Алматы, который во время митингов захватывали протестующие, работает в штатном режиме.

Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанского аэропорта сообщает Informburo.

Так, с полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.

"В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа с 19 января международный аэропорт Алматы начнет работать в штатном режиме", - сообщает информбюро Казахстана.

Аэропорт Алматы сейчас работает круглосуточно, международные и внутренние рейсы выполняются по расписанию. При этом доступ на территорию аэропорта на автотранспорте по-прежнему ограничен.

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газ, которые переросли в политические митинги и беспорядки, в ходе которых погибли люди.

Недавно Украина, которая закрывала небо с Казахстаном, возобновила приостановленные полеты в эту страну.

"Страна" ранее подробно рассказывала, что происходило в Казахстане и какие кадровые перестановки произошли в правительстве страны.