В понедельник, 31 января, погода в Украине будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день сильные осадки отступят.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

31 января в Украине ожидается потепление. В южной части без существенных осадков, ночью ожидается мокрый снег. Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге днем до 6 градусов тепла

На западе страны столбики термометров днем покажут от -1 градуса мороза до +2 градусов тепла. Ночью преимущественно ожидается -2 мороза до +1 градуса тепла.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метели.

В понедельник также ослабнут и осадки, и сильные снегопады уже не прогнозируются, однако на большей части Украины ожидается мокрый снег.

В Киеве в последний день января также будет мокрый снег. Температура ночью и днем в столице будет держаться на уровне -1...+1 градусов.

Порывы ветра в Киеве и области достигнут 15-20 м/с, на дорогах ожидается гололедица (I уровень опасности желтый).

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы. Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Помимо этого, мы сообщали, что в воскресенье, 23 января, в Мукачевском районе Карпат сошла лавина и накрыла туристов.