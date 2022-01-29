В субботу и воскресенье атмосферные фронты северо-западного циклона принесут в Украину снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер западных направлений.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В субботу без существенных осадков. Осадки ожидаются 30 января.

Температура воздуха в большинстве областей Украины не изменится, днем ​​будет колебаться около нуля. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -2-6 градусов.

В Киеве ночью 29 января ожидается временами снег, в ночь на 30 января без осадков, а вот днем ​​в воскресенье в столице осадки могут быть интенсивными. Сильный порывистый ветер в Киеве будет все выходные.

Температура воздуха будет колебаться около нуля, лишь ночью 30 января снизится до -4-6 градусов.

"Погода обещает быть крайне неравномерной - прибежал снег, побежал дальше, рванул ветер, притих, насыпало мокрого снега, подтаяло, сыпануло снега - утром в воскресенье очень скользко... Словом, есть за чем понаблюдать на улице, за окном и в своей аптечке. Здоровья, результативных успокаивающих в виде пушистых кошек, хорошей музыки, выпечки, настроения и благодарности январю за его зимний добросовестный труд", - пишет синоптик.

Ранее мы рассказали, что синоптики обещают в феврале в Украине осадков меньше, чем обычно.

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