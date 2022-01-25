Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Средняя месячная температура воздуха будет от 0 до -4 градусов мороза. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ожидается до +1 градус тепла.

При этом месячное количество осадков прогнозируется на уровне 22-40 мм.

В Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма - 52-75 мм - в большинстве западных и юго-западных областей это меньше нормы.

На остальной территории Украины количество осадков ожидается в пределах нормы.

По данным синоптиков, обычно средняя месячная температура воздуха в феврале в Украине составляет до -5 градусов мороза, на высокогорье Карпат -6 градусов мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами до +4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 24-39° мороза. На юге Одесской области, в Крыму 15-23° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – от 12 до 20° тепла, в южной части, в Винницкой и Прикарпатье местами от 21 до 24° тепла.

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