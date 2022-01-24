Новая рабочая неделя в Украине начинается с морозной погоды, сильного снега и суточных контрастов температуры и только ближе к выходным наступит потепление.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В западных областях ожидается самая холодная ночь среди всех регионов, -12-17 градусов, а завтрашний день, 25 января – самым теплым, от 0 до -5 градусов.

Ночью в большинстве областей будет морозная погода с температурой воздуха -7-13 градусов, днем ​​во вторник столбики термометров будут колебаться в пределах -3-8 градусов, на Юге - 0-5 градусов мороза.

Снег будет выпадать в ближайшую ночь преимущественно на Юге и Востоке. Днем атмосферный фронт подвинет облачный массив со снегом в западные области.

Ветер 25 января ожидается преимущественно западным, умеренным, иногда даже слабым.

В Киеве вторник будет морозным: ночью -10-12 градусов, днем ​​-6-8 градусов. Гололедица, снег ожидается завтра вечером.

"С четверга в Украину начнет заходить более теплый воздух, снова температура воздуха повысится до оттепели, все закапает и начнет таять, вместе с нашими головами и сосудами. Дольше всего продержатся морозные восточные области Украины, однако выходными и там станет теплее. Смотрим внимательно на погоду, следим за свежими прогнозами и доверяем только сознательным и профессиональным источникам. И это относится не только к погоде. Всегда все будет так, как нам нужно), - пишет синоптик.

Ранее, мы рассказали, что во вторник, 25 января, метеорологи прогнозируют снегопады практически во всех областях Украины.

Также, мы писали, что Чернобыльский заповедник показал видео пяти бегущих молодых оленей по заснеженной зоне отчуждения.