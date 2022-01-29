В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили о том, что в ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится. До конца января в стране ожидаются снегопады и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица. 30 января в Карпатах ночью в западных и Житомирской областях значительный снег (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 30 и 31 января в Киеве и области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а на дорогах - гололедица (I уровень опасности желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили в пресс-службе.

Карта метеорологических предупреждений на 30 января. Источник: meteo.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы. Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также мы писали, что з января на Закарпатье появились первые подснежники.