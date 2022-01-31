Во вторник, 1 февраля, в Украине небольшой снег ожидается только в трех западных регионах, во всех других областях значительных осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться от небольшого минуса до +6. Объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Во Львовской, Ужгородской и Ивано-Франковской области завтра ожидается снег, на остальной территории Украины значительных осадков не прогнозируют. В западных регионах днем температура воздуха будет -1...+2, а ночью похолодает до -6...-4.

На юге и востоке страны днем столбики термометров поднимутся до +6...-2, а ночью опустятся до отметки -6.

В Киеве и северных регионах Украины температура воздуха жнем будет колебаться в пределах _2...+1, а ночью похолодает до -4...-6.

Кроме того, завтра в Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за гололедицы (замерзания дождя и мокрого снега на земной поверхности).

Напомним, в Киеве в январе зафиксировали уже четыре климатических рекорда. 5 января в столице Украины первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +6,5 градуса.

Также сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на февраль.