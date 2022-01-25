По Украине в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты. Снег будет до конца недели, но не постоянно. Приближается потепление, ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

Завтра, 26 января, в западных областях Украины температура воздуха и ночью, и днем ​​будет колебаться в пределах 3 мороза-3 тепла, разве что в Карпатах ниже.

На Западе Украины будет мокрый снег, налипание мокрого снега. На остальной территории Украины будет преобладать все же снег, гололедица.

На Востоке ожидается холодная погода, ночью -6-11 градусов, днем ​​-3-7 градусов, осадки маловероятны.

На Севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, ночью -4-9 градусов, днем ​​-2-4 градуса.

В Киеве в ближайшую ночь снег будет более интенсивный, завтра днем ​​ослабнет. Температура воздуха ночью до -7 градусов, завтра днем ​​около 2 градусов мороза.

"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся.

Зима спокойная, интересная и придерживается слова, все в норме", - пишет Наталья Диденко.

Ранее мы писали, что погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также мы рассказали, что в курортном городе Турции Анталии, которую в предпоследний день прошлого года накрыло сильнейшим ураганом, во вторник, 25 января, выпал снег впервые за последние 29 лет.