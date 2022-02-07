Сегодня, 7 февраля, штормовое предупреждение из-за сильного ветра и снега объявлено не только в карпатских регионах Украины, но и других западных областях.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

"7 февраля в западных областях порывы ветра - 15-20 м/с; в Карпатах - 25-30 м/с, метель; в Карпатах и ​​в Закарпатье значительный снег и мокрый снег (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Сегодня первый уровень опасности объявлен в восьми регионах Украины. В четырех регионах (Ровненская, Волынская, Тернопольская и Хмельницкая области) первый уровень опасности объявили из-за сильного ветра и, еще в четырех (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области) причиной стал ветер и снег.

Первый уровень опасности означает, что погодные условия потенциально небезопасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. В таком случае рекомендуется сохранять внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, сегодня в Украине ожидается небольшое потепление.

Также сообщалось, что в конце января непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.