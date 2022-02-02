В четверг, 3 февраля, погода в Украине будет прохладной, почти везде будет падать снег, мокрый снег или дождь. Местами будет дуть порывистый ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей ночью прогнозируется снег, а вот днем ​​уже без осадков. В ночное время ожидаются морозы до -5 градусов, а днем ​​от -2 до +1 градуса. В северных регионах ожидается снег. Температура будет колебаться от -2 до +1 градуса. В Харьковской области ночью прогнозируется мокрый снег, температура от -2 до 0 градусов, а днем ​​без осадков и до +2 градусов.

В восточных областях на протяжении суток пройдет мокрый снег, дневная температура поднимется до +4 градусов.

В центре Украины без осадков, температура днем ​​колеблется от -1 до +1 градуса.

Теплее всего в четверг будет на юге — дневная температура поднимется до +5 градусов, а в Крыму до +6 градусов.

В Карпатах в течение суток будет холодно: 7-12 градусов мороза.

На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В восточных областях порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве 3 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем небольшой снег. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет на уровне 1-3 градуса мороза. Днем на столбиках термометров – от -1 до +1 градуса тепла.

Ранее мы писали, что по прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня Киев накроет затяжной период снегопадов, который продлится 5 дней. Однако несмотря на осадки в столице станет чуть теплее.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на февраль.