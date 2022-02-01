В Украине ночью 2 февраля будет мороз, ожидается -4-10 градусов, только на Юге, Донецкой и Луганщине около нуля.

После чего погода такая погода установится по всей Украине и сохранится почти неделю - Украину ждут морозные ночи и днем около нуля.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В дневные часы в среду в большинстве областей предполагается от 2 мороза до 3 тепла, в южной части +3+7 градусов.

Снег и мокрый снег пройдут завтра в западных областях, осадки ожидаются в Житомирской области.

Также осадки предполагаются на Востоке, юго-востоке (мокрый снег и дождь), в южной части, в Кропивницком и Днепре с районами.

Днем 2 февраля большая часть Центра и Юга (кроме Запорожья) будет без осадков.

В Киеве 2 февраля снега или дождя не ожидается. Ветер юго-западный, порывистый. В ближайшую ночь столбики термометров съедут вплоть до -6-8 градусов, однако днем ​​ежедневно вернутся к нулю. До конца недели в Киеве еще будет мороз, а уже с воскресенья, с 6-го февраля, наступит оттепель.

"В дальнейшем морозы ночью - будут, днем ​​больше хилых "плюсов", а со следующей недели будет царить, с незначительными колебаниями, оттепель и ночью, и днем. Такая погода богата скачками атмосферного давления. Поэтому выбирайте себе подходящую профилактику для укрепления иммунитета, здоровья и настроения. И здесь уже без прогноза погоды - никак", - пишет синоптик.

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