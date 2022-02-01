В среду, 2 февраля, погода в Украине будет богата осадками. В большинстве областей выпадет либо мокрый снег, либо дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных, северных, восточных и части центральных областей ночь будет морозной – от -4 до -9 градусов мороза. Несколько теплее будет в южных регионах.

Днем на большинстве территории Украины воздух прогреется до плюсовых показателей. Теплее всего будет в Крыму – + 6...+8 градусов. В Херсонской, Одесской и Николаевской областях – +3...+5.

В Черниговской, Сумкой и Житомирской области столбики термометра опустятся ниже – здесь будет -1...+1 градусов. На остальной территории температура будет колебаться в пределах 0...+4 градусов.

Мокрым снегом накроет Запад, дождем и мокрым снегом – Юг и Восток. В свою очередь в Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях метеорологи не прогнозируют осадков.

В Киеве завтра осадков не обещают, днем температура будет в пределах 0...+2 градусов днем, ночью прогнозируют до –5...–7 градусов мороза. Ветер 5–10 м/с.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на февраль.

Также мы писали, что в Киеве в январе зафиксировали уже четыре климатических рекорда. 5 января в столице Украины первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +6,5 градуса.