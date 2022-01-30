Вечером в последнее воскресенья января Украину накроет сильный штормовой ветер. Его порывы будут достигать 15-22 метров в секунду, примерно 54-80 километров в час.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Поэтому, хотя темно, все же заберите с открытых балконов все, что может сорваться или захочет летать. И если вы собрались целый день валяться на любимом диванчике и никуда не уезжать, лучше все же сейчас выйдите на улицу и переставьте автомобиль в безопасное место – вдруг он стоит под большим или старым деревом или под рекламным щитом и т.д", - порекомендовала синоптик.

Через Украину пройдет атмосферный фронт северного циклона, поэтому к ветру присоединятся снег, мокрый снег, возможны вьюги.

"Особое предостережение к туристам в Карпатах - не суйтесь в воскресенье в горы, попейте чаек в ваших шале, роскошных или простеньких, или поговорите с хозяйкой о жизни", - пишет Диденко.

В Киеве сегодня также ожидается мощный штормовой ветер западного направления. В воскресенье вечером снег и мокрый снег усилятся.

"Так что головы, сосуды могут еще как реагировать на такую ​​бурную погоду, все, у кого есть проблемы с артериальным давлением, лучше побудьте в покое и уюте. На настроение сильный ветер тоже влияет, не поддавайтесь! Здесь и так есть чему и кому влиять. Хотя температура обрадует, будет крутиться вокруг нуля. Разве куда-нибудь с таким ветром уйдешь далеко?", - подытожила синоптик.

Между тем, в понедельник, 31 января, погода в Украине будет преимущественно теплой. Синоптики прогнозируют, что в этот день сильные осадки отступят.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы. Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах прогнозируется меньше осадков, чем обычно.