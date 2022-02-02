По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня Киев накроет затяжной период снегопадов, который продлится 5 дней. Однако несмотря на осадки в столице станет чуть теплее.

Об этом свидетельствуют данные The Weather Channel.

С завтрашнего дня столицу начнет засыпать снегом. Кроме того, вероятны сильные порывы ветра 23 км/час. Что касается температуры воздуха, то к полудню она поднимется до +1 градуса.

На следующий день, 4 февраля в Киеве ожидается непродолжительное прояснение, однако температура вновь упадет до -3.

В субботу, 5 февраля, в столице будет снежить на протяжении всего дня. Ночью температура не упадет ниже 0°C. А вот в воскресенье, 6 февраля, снег прогнозируют только в первой половине дня.

Новая неделя, с 7 февраля, также начнется со снегопада, более того, он продлится до конца дня 8 февраля.

Погода начнет налаживаться только ближе ко второй половине дня 9 февраля, температура воздуха прогреется до +3 градусов.

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