Синоптики прогнозируют в Киеве 5-дневный снегопад
По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня Киев накроет затяжной период снегопадов, который продлится 5 дней. Однако несмотря на осадки в столице станет чуть теплее.
Об этом свидетельствуют данные The Weather Channel.
С завтрашнего дня столицу начнет засыпать снегом. Кроме того, вероятны сильные порывы ветра 23 км/час. Что касается температуры воздуха, то к полудню она поднимется до +1 градуса.
На следующий день, 4 февраля в Киеве ожидается непродолжительное прояснение, однако температура вновь упадет до -3.
В субботу, 5 февраля, в столице будет снежить на протяжении всего дня. Ночью температура не упадет ниже 0°C. А вот в воскресенье, 6 февраля, снег прогнозируют только в первой половине дня.
Новая неделя, с 7 февраля, также начнется со снегопада, более того, он продлится до конца дня 8 февраля.
Погода начнет налаживаться только ближе ко второй половине дня 9 февраля, температура воздуха прогреется до +3 градусов.
Ранее мы рассказали, что Чернобыльский заповедник опубликовал три фото красивой зимы в зоне отчуждения.
Также мы писали, что медики объяснили украинцам, почему опасно греться алкоголем на морозе.