В Нью-Йорке из-за сильного снегопада и порывистого ветра на Восточном побережье Соединенных Штатом Америки отменили более 1 400 пассажирских авиарейсов.

Об этом стало известно из публикаций в социальных сетях.

Аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил в Twitter об отмене 877 авиарейсов (это 76% от общего числа запланированных полетов). Также почти полностью прекратил свою работу аэропорт Ла-Гуардиа, там отменили 556 рейсов (98% от своего воздушного трафика).

Нарушено и наземное сообщение - американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak из-за непогоды остановила сообщение между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бостоном и Чикаго. Выборочно отменяют рейсы и междугородные автобусные компании.

Местные власти призывают всех оставаться дома и временно отказаться от путешествий.

"Оставайтесь дома, берегите себя и оставайтесь в тепле", - написал в Twitter мэр города Эрик Адамс.

Национальная метеорологическая служба США рекомендовала автомобилистам Нью-Йорка в поездку взять с собой "дополнительный фонарик, еду и воду в свое транспортное средство на случай чрезвычайной ситуации".

Синоптики прогнозируют, что к вечеру субботы 29 января выпадет порядка 30 см снега, осадки будут сопровождаться порывами ветра свыше 20 м/с.

Снегопад в Нью-Йорке 29 января. Источник: twitter.com/GaryHershorn

Today’s snowstorm in New York City. 14th Street and Avenue A. pic.twitter.com/5FjblkbV2K