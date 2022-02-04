В ближайшую субботу, 5 февраля, в Украину придут атмосферные фронты, которые принесут мокрый снег и ветер. А уже с воскресенья, 6 февраля, начнется потепление.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Осадки охватят западные и северные регионы, а днем 5 февраля во влажную воздушную массу попадет и большинство центральных областей. К южным и восточным регионам осадки доберутся уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.

Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами со штормовыми порывами.

"В ближайшую ночь еще будет морозно в Украине, -2...-9 градусов, на Севере -7...-12 градусов. Выше ожидаются ночные градусы не на Юге, а на Западе, где-то около нуля", - сообщила Наталья Диденко.

В воскресенье в Украине потеплеет. 6 февраля ожидается температура воздуха днем от 0 до +3 градусов, а в южных регионах столбики термометров покажут до +6 градусов.

В Киеве завтра будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем также усилится ветер.

В воскресенье в столице будет без осадков, ожидается теплая ветреная погода.

"Поэтому планируйте небольшие поездки-прогулки сегодня и в воскресенье, а в субботу можно бросить опытным глазом на стареющую зиму и заняться потихоньку сортировкой вещей в шкафу и кухонных тумбочках", - добавила синоптик.

Напомним, на сегодня метеорологи прогнозировали мокрый снег в некоторых регионах западной и восточной части Украины.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы.