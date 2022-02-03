В пятницу, 4 февраля, метеорологи прогнозируют мокрый снег только в некоторых регионах западной и восточной части Украины. Температура воздуха будет в пределах -2...-5 градусов, однако в некоторых городах нашей страны ожидается до -9.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах Украины завтра ожидается мокрый снег, сухо будет только в Черновицкой, Хмельницкой областях. Ночью температура воздуха составит -1...-5 градусов, днем -1...+2 градуса.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается снегопад, в остальных регионах восточной части страны будет солнечно. Ночью столбики термометра опустятся до -1...-7 градуса, днем ожидает -1...+1 градус.

В северной части Украины и в Киеве будет сухо. Ночью ожидается -5...-9 градусов, днем будет чуть теплее -4...0 градусов.

В южных регионах страны завтра без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -1...-4 градусов, а днем ожидается -1...+1 градус.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы. Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также мы писали, что з января на Закарпатье появились первые подснежники.