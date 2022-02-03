В пятницу ожидается снег на Западе Украины и небольшой дождь на юге Крыма. В субботу снег на Западе, Севере и местами в Центре. В воскресенье снег ночью на Востоке, днем ​​мокрый снег только на Западе. Во всех остальных регионах Украины без существенных осадков.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.



В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов на Востоке и в Крыму 0-3 градуса мороза.

Днем 4 февраля на Севере и в Центре -2-7 градусов, в южной части, на Востоке и Западе около нуля.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины -4-10 градусов, на севере до -12 градусов, на Западе 0-2 градуса мороза.

Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, только в восточных областях еще днем ​​побудут -3-6 градусов. В воскресенье ночью мороз задержится лишь в восточной части -3-9 градусов, а в течение дня оттепели и небольшие "плюсы" охватят практически всю Украину.

Ветер усилится в субботу и воскресенье, преимущественно западных направлений.

В Киеве завтра, 4 февраля, ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7 градусов, дневной до -3 градусов. Без осадков. В ночь на субботу столицу поморозит до -10-12 градусов, а днем ​​начнется потепление. Периодически будет снег. Воскресенье в Киеве будет с оттепелью, ветреным, без существенных осадков.

"Весна близится, поэтому используйте ближайшее похолодание, чтобы вытряхнуть пледы, ковры, оценить уют своего дома, выгулять красивые толстые шапки и пуховики оверсайз.

Когда-то придет время элегантных шелковых платков", - пишет синоптик.

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