В понедельник, 7 февраля, в Украине ожидается небольшое потепление и локальный мокрый снег. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной части Украины ожидается от 3 до 5 градусов тепла днем и снег с дождем на улице. Ближе к вечеру показатели опустятся -1...+4 по Цельсию.

Похожая ситуация будет и на севере страны – столбик термометра покажет +2...+5 градусов днем и около 0...-2 ночью. На улице ожидается дождь и мокрый снег.

Немного другой ситуация будет в центральных областях – дожди и мокрый снег прогнозируются в Винницкой и Черкасской областях. На остальной части региона будет облачно и без осадков. Днем ожидается от 3 до 5 тепла, а в Запорожской области ожидается около +7...+9 градусов. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до -3...+1 градуса.

Теплее всего будет на юге Украины. Здесь синоптики прогнозируют от 6 до 9 градусов тепла днем и около -3...+2 градусов ночью. Ожидается облачность с локальными прояснениями.

На востоке синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла днем и от 2 до 5 градусов мороза ночью. Осадков ждать не стоит.

Напомним, прошедший январь в Киеве оказался теплее климатической нормы, за месяц в столице зафиксировали четыре температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки выпало почти полторы нормы осадков.

Также "Страна" сообщала, что погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха будет от 0 до -4 градусов. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ожидается до +1 градуса.