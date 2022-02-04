В субботу, 5 февраля, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки- мокрый снег и дождь, при этом температура воздуха днем будет выше нуля. В восточной части страны будет холоднее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины и днем и ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Температура воздуха днем ожидается в пределах +2...+4 градусов, а ночью похолодает до +1...-3.

В восточных регионах страны, за исключением Днепровской и Полтавской областей, осадков не ожидается. Днем будет -2...-5 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок -7...-10.

В южных областях Украины суббота также пройдет без значительных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +2...+5, а ночью опустятся до -5...-7.

В Киеве и северной части страны ночью ожидается снег, а днем еще и дождь. Днем будет -1...+2, ночью -6...-10.

Напомним, прошедший января в Киеве оказался теплее климатической нормы, за месяц в столице зафиксировали четыре температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки выпало почти полторы нормы осадков.

Также "Страна" сообщала, что в феврале погода ожидается практически в пределах климатической нормы.