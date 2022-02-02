В четверг, 3 февраля, в Украине будет сырая, преимущественно пасмурная погода. Ночью температура воздуха упадет до -13 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Четверг в Украине получит от атмосферы понемногу. На Западе и Севере будет выпадать снег. В Николаеве и Днепре с районами, в Запорожье, в Крыму, Луганщине и Донбассе - мокрый снег и дождь. В центральных областях, в Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской - без существенных осадков", - пишет Диденко.

На дорогах Украины будет или "каша", или гололед. Синоптик советует водителям не разгонятся сильно и быть аккуратнее.

Помимо этого, ожидается северо-западный ветер. Температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла. На Юге и в восточных областях будет завтра теплее, +2...+6 градусов.

В столице Украины будет выпадать периодически снег. "На дорогах гололедица. Порывистый северо-западный ветер. В ближайшую ночь -2...-5 градусов, завтра днем ​​в столице от 2 мороза до 1 градуса тепла", - говорит Наталья Диденко.

Температура понизится до -13 градусов ночью, но ненадолго. В скором времени она вернется к нулю и будет держаться.

"Итак, рассчитывайте на сырую, преимущественно облачную погоду, с прыжком к ночным морозам в пятницу и субботу, однако, в общем-то, не очень холодную погоду", - рассказала синоптик.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

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