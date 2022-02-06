Синоптики Укргидрометцентра сообщили о штормовом предупреждении в ряде регионов Украины на 6–7 февраля.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Укргидрометцентра.

"До конца суток 6 февраля в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье – порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах 25 м/с. 7 февраля в западных областях порывы ветра 15–20 м/с; в Карпатах 25 м/с, метель; в Карпатах и Закарпатье – значительный снег и мокрый снег", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия будут соответствовать первому - желтому - уровню опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – рассказали синоптики.

Ранее "Страна" сообщала, что погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха будет от 0 до -4 градусов. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ожидается до +1 градуса.

Также мы писали, что украинские полярники показали, как откапывают станцию из трехметровых сугробов после рекордных снегопадов.