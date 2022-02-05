В воскресенье, 6 февраля, в Украине ожидается мокрый снег, а местами - гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью на Левобережье, а днем в восточных и западных областях будет небольшой мокрый снег, а на остальной территории - без осадков. На дорогах северной части страны ожидается гололед", - говорится в сообщении.

Ожидается, что ветер будет в пределах 5-10 м/с, а днем порывы достигнут показателя 15-20 м/с.

"Температура ночью - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а в восточной части и в Карпатах - 4-9 мороза. Днем до 5 тепла, а на юге и в Одесской области до 6-9 со знаком "плюс". На высокогорье Карпат будет 2-7 градусов мороза", - рассказали синоптики.

Напомним, прошедший январь в Киеве оказался теплее климатической нормы, за месяц в столице зафиксировали четыре температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки выпало почти полторы нормы осадков.

Также "Страна" сообщала, что погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах Украины прогнозируется меньше осадков, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха будет от 0 до -4 градусов. На Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ожидается до +1 градуса.