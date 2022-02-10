В Карпатах, где спасатели предупредили о высокой лавинной опасности, с горы Брескул сошли шесть лавин. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в четверг, 10 февраля.

"По данным снеголавинной станции Пожижевская, с северо-восточного склона г. Брескул сошло 6 лавин метельного снега, объемами 160; 300; 60; 280; 300; 270 м/куб. Убытков и жертв нет", - заявили в ОГА.

Вместе с тем, на Прикарпатье, в четверг, 10 февраля, объявили штормовое предупреждение. В области ожидается западный ветер 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности (желтому). В высокогорье - значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

Брескул (Брецкул) - одна из горных вершин массива Черногора. Высота - 1911 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, 23 января в Мукачевском районе Карпат сошла лавина и накрыла туристов.

Вместе с тем, мы писали, какая будет погода в Украине 11 февраля. На выходных, по прогнозам синоптика, похолодает на несколько градусов, однако на следующей неделе теплая погода вернется.