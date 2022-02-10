В пятницу, 10 февраля, в Украине будут наблюдаться и дождь, и мокрый снег, и солнце, а в некоторых регионах утром возможна гололедица. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Температура воздуха в течение дня 11 февраля составит +5...+10 градусов, на Юге и на Западе - до +6...+12 градусов. В восточных областях и на северо-востоке будет свежее, там до +3...+6 градусов.

Кроме того, ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом в отдельных районах западной части страны, на крайнем севере и местами в восточных областях.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, а на Юге и в Центре даже возможны солнечные прояснения.

Также в регионах, где более низкая температура, утром будет наблюдаться легкий гололед.

В Киеве завтра будет преобладать теплая погода, днем ​​до +6...+8 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер - западный, юго-западный, порывистый.

На выходных, по прогнозам синоптика, похолодает на несколько градусов, однако на следующей неделе теплая погода вернется.

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