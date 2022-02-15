Сурки Миша и Маруся, проживающие во Львовском эколого-натуралистическом центре, проснулись от зимнего сна и проявили высокую активность, что предвещает теплую и раннюю весну.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий собственному корреспонденту издания директора центра Игоря Антаховича во вторник, 15 февраля.

“Сегодня, в Сретение, ровно в 12:00 мы призывали наших сурков из той будки, где они зимуют, и они очень быстро откликнулись, вышли, начали свистеть и активно двигаться. Это значит, что весна будет ранней и уже через четыре недели можно надеяться на стойкое тепло”, - рассказал Антахович.

По его словам, раннюю весну львовские сурки предсказывали еще в конце декабря, когда неожиданно проснулись и вышли из своего домика, но потом снова заснули. Их неглубокий сон вызван мягкой зимой. Если температура будет в дальнейшем с отметкой минус, они могут снова впасть в спячку, но это маловероятно, судя по их оживленному поведению.

В прошлом году львовские сурки Миша и Маруся не смогли проснуться 15 февраля из-за низкой температуры, которая достигала -9, и высоких снегов.

Ранее мы сообщали, что 2 февраля харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2022 году придет весна. Исходя из его предсказаний, она наступит по расписанию, но будет прохладной и нестабильной.

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