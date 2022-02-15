В среду, 16 февраля, в Украине будет теплая погода, а к концу недели столбики термометров покажут до +12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, завтра днем столбики термометров "поползут вверх и максимальная температура воздуха составит комфортные +3...+9 градусов", однако в ближайшую ночь температура воздуха опустится в северо-восточной части Украины до -7...-11 градусов. В большинстве областей ожидается -2...-6 градусов. В западных и южных регионах ночью будет около нуля.

В Сумской, Харьковской, Полтавской и Луганской областях завтра днем будет +1...+4 градуса. Ветер подует я с юго-запада, умеренный.

Осадки ожидаются в Карпатах, Закарпатье, а также на Черкасщине, Полтавщине, Кропивницком, местами и в Сумской области. В этих регионах завтра пойдет дождь, местами мокрый снег. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве 16 февраля будет облачно, однако существенных осадков не ожидается. В ближайшую ночь столбики термометров покажут -2...-4 градуса, завтра днем ​​- до +4...+6 градусов.

Также синоптик рассказала о погоде до конца недели.

"В дальнейшем в Украине будет еще теплеть - исчезнут из темноты "минусы", даже в ночные часы температура воздуха будет превышать 0 градусов. В дневные часы предполагается к концу недели +3...+8 градусов, в южной части местами +9+12 градусов. Правда, ветер на неделе будет весело разгоняться до сильного", - добавила Диденко.

Вместе с тем, по словам синоптика, "с потеплением на неделе придут в Украину облачные влажные атмосферные фронты".

Напомним, сегодня во всей Украине солнечно и без осадков.

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