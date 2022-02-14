Во вторник, 15 февраля, во всей Украине ожидается солнечная погода. Однако ночью температура воздуха достигнет отметки ниже нуля, в некоторых регионах страны до -12 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины будет солнечно, однако в Ужгородской области ожидается дождь. Температура воздуха днем прогреется до +4...+9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок -2...-6.

На востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+7 градусов, ночью будет значительно холоднее от -4 до -12 градуса. Во всех регионах восточной части будет ясно и сухо.

На севере Украины и в Киеве завтра температура воздуха будет +3....+7 днем и -4...-8 ожидается ночью. Здесь аналогичная с востоком ситуация, - солнечно.

В южных регионах страны также будет солнечно и достаточно тепло. Днем там ожидается до +5...+8 градусов, а ночью от -3 до -6 градусов.

Ранее мы писали, что в среду, 2 февраля, харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2022 году придет весна. Исходя из его предсказаний, она наступит по расписанию, но будет прохладной и нестабильной.

А вот коллега Тимки, самый известный американский сурок-"метеоролог" Фил, во время празднования Дня сурка предсказал еще шесть недель зимы в Соединенных Штатах.