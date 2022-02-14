Завтра во всей Украине солнечно, ночью вернутся морозы. Карта погоды по регионам на 15 февраля
Во вторник, 15 февраля, во всей Украине ожидается солнечная погода. Однако ночью температура воздуха достигнет отметки ниже нуля, в некоторых регионах страны до -12 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западной части Украины будет солнечно, однако в Ужгородской области ожидается дождь. Температура воздуха днем прогреется до +4...+9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок -2...-6.
На востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+7 градусов, ночью будет значительно холоднее от -4 до -12 градуса. Во всех регионах восточной части будет ясно и сухо.
На севере Украины и в Киеве завтра температура воздуха будет +3....+7 днем и -4...-8 ожидается ночью. Здесь аналогичная с востоком ситуация, - солнечно.
В южных регионах страны также будет солнечно и достаточно тепло. Днем там ожидается до +5...+8 градусов, а ночью от -3 до -6 градусов.
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