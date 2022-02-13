В воскресенье, 13 февраля, в Украине погоду будет формировать антициклон Ingo, в связи с чем ожидается небольшое потепление и локальные туманы. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

"Погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления, антициклон Ingo. За счет этого ожидаем довольно спокойную погоду. При отсутствии облаков ночью температура воздуха снизится, однако день будет довольно теплым, как для февраля месяца. В южных и большинстве центральных областей видимость будут ухудшаться туманами, также не забываем об гололедице на дорогах, ночью все подмерзнет", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в западных, северных и восточных областях Украины будет гололед. Ночью и утром на юге и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют туман.

Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с. Ночью температура опустится до 5-10 мороза, а в районе Карпат 11-16 ниже нуля. Днем воздух прогреется до 2-7 тепла, а в северо-западной части Украины ожидается около 0 по Цельсию.

Ранее мы писали, что в среду, 2 февраля, харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал, когда в 2022 году придет весна. Исходя из его предсказаний, она наступит по расписанию, но будет прохладной и нестабильной.

Кроме того, спасатели предупредили украинцев об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны в ближайшие дни февраля. Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в горах Карпат ухудшилась погода, из-за чего нарушена видимость.