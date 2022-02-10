Во пятницу, 11 февраля, в больше части регионов Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем при этом будет достигать +11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины ожидается дождь, температура воздуха днем прогреется до +5...+9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметок 0...-1.

На востоке страны температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+7 градусов, ночью будет прохладнее 0...-1 градус. В Харьковской области ожидается мокрый снег с дождем, в остальных областях - без осадков.

На севере Украины и в Киеве завтра температура воздуха будет +4....+7 днем и -1...+3 ожидается ночью. Мокрый снег с дождем настигнет только Сумскую область.

В южных регионах страны будет наиболее теплая погода. Днем там ожидается до +9...+11 градусов, а ночью от 0 до +3 градусов. Осадков не ожидается, будет солнечно.

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