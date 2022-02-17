Пятница, 18 февраля, будет в Украине ветреной. Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 метров в секунду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха 18 февраля особо не изменится, чуть снизится, но не существенно, +2+7 градусов.

Преобладает завтра в Украине влажная погода, периодически дождь, при понижении температуры воздуха будет мокрый снег.

В Киеве в пятницу - местами небольшой дождь, возможно с мокрым снегом, ветреная погода с северо-западными порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 2 градусов тепла, днем ​​около +5 градусов.

На выходных в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшими колебаниями температуры воздуха.

"Будьте осторожны, берегите себя и свое имущество, несколько раз намотайте круги, чтобы найти безопасное место для парковки машины, заберите с открытых балконов все, что может сорваться и улететь, словом, откройте форточку и расчистите крышу для Карлсона, а вдруг прилетит", - пишет синоптик.

Ранее мы рассказали, что завтра в Украине из-за сильного ветра, объявлено штормовое предупреждение (первый уровень опасности).

Также мы рассказали, что в Карпатах в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" от зимнего сна уже проснулись бурые медведи.