В воскресенье, 20 февраля, погода в Украине будет теплой и солнечной. Температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +6 до +9°C, а ночью будет достигать +1°C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в Украине на юге - от +9°C до +11°C, на востоке - от +6°C до +8°C, в центре - от +6°C до +8°C, на севере - от +5°C до +7°C, на западе - от +9°C до +10°C.

Ночью в восточных областях и в Днепропетровской области небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях, порывы 15-20 м/с.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​небольшой мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве ожидается солнечная погода без осадков, также ожидается ветер, его скорость будет достигать от 6 до 12 м/с. Температура воздуха будет держаться на уровне от +6°C до +8°C, а к вечеру опустится максимум до +1°C.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о резком ухудшении погоды на выходных.

Также мы рассказали, что в Украине. 18 февраля, сильный ветер оставил без света почти сотню населенных пунктов в четырех областях.