Власти Винницы решили не открывать пляжный сезон в областном центре до окончания военного положения. Об этом сообщает местный горсовет со ссылкой на Протокол заседания городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Это касается пляжей и мест массового отдыха горожан на водных объектах, расположенных на территории Винницкой ГТГ", - говорится в сообщении.

Отметим, что в мирное время пляжный сезон в Украине начинался с середины мая или в начале июня.

Напомним, в Одессе полицейские попросили не ходить по заминированным пляжам Чёрного моря. Также "Страна разбиралась, как живет Одесса без туристов и с заминированными пляжами.

Как сообщалось, в аннексированном Крыму в этом сезоне около 30% гостиниц могут не открыться из-за войны и проблем с транспортом.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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