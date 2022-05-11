Сенат Чехии признал преступления российской армии в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом написал в Фейсбуке посол Украины в Праге Евгений Перебийнис.

"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сказано в посте.

Посол опубликовал постановление, в котором Сенат решительно осуждает агрессивную войну России против Украины, в ходе которой Москва нарушает международные конвенции и международное гуманитарное право.

Кроме того, верхняя палата парламента Чехии осудила военные преступления России в Бородянке, Буче, Ирпене и Мариуполе, задокументированные ООН, ОБСЕ и международными организациями по правам человека.

Сенат также осудил этнически мотивированные преступления, такие как массовые казни, проявления неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, насилие и насильственная депортация детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлениями геноцида украинского народа.

Чешские парламентарии требуют от России вывести свои войска из Украины и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость нашей страны, а также гуманитарное право и не ограничивать гуманитарные коридоры.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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