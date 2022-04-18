Во Франции считают, что события в Украине неправильно называть термином "геноцид". Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, пишет ТАСС.

"Франция не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям в Украине", - заявил госсекретарь при МИД.

Кроме того, он сообщил, что в графике Макрона визита в Украину в ближайшие дни нет, сообщает госсекретарь при МИД Франции.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что хочет позвать Макрона в Украину, чтобы тот понял, "что здесь геноцид, а не просто война".

Ранее мы также писали, что президент Франции Эммануэль Макрон считает украинский и русский народы братскими и также отказался называть действия РФ в Украине "геноцидом", как это сделал президент США Джо Байден.

Тем временем война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.