Сейм Литвы признал Россию государством-террористом. За соответствующую резолюцию законодательный орган проголосовал единогласно - 138 голосами. В документе говорится, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Об этом сообщает издание Lrt.lt.

Согласно документу, в действиях РФ "усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, слома ее духа путем убийства ее представителей целыми семьями, в том числе детей, похищений, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных".

Кроме того, в документе речь идет о том, что Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации геноцидом украинского народа.

В резолюции подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - говорится в резолюции.

Ранее мы писали, что Госдепартамент США рассматривает возможность признать Россию государством-спонсором терроризма.

Также "Страна" рассказывала, что 27 апреля, парламент Канады единогласно признал действия России в Украине геноцидом.