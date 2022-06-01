Любые поставки США оружия Украине, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США. Об этом в комментарии российским СМИ заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития",— сказал Рябков, комментируя решение США передать Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Он добавил, что после начала войны в Украине "произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации" со стороны США.

При этом он заявил, что Россия фиксирует исходящие от Киева сигналы о том, что Украина не намерена применять американские реактивные системы залпового огня против РФ.

Отметим, что сегодня США сегодня планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на $700 млн, в который войдут РСЗО HIMARS.

При этом США дали понять, что не дадут Украине РСЗО дальнего действия, опасаясь стать стороной конфликта.

Президент США Джо Байден даже написал статью, в которой объяснил решение о поставках РСЗО Украине.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.