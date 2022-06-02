Предназначенные Украине американские РСЗО HIMARS, о передаче которых президент США Джо Байдан официально объявил вчера, уже в Европе.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, пишет The Washington Post.

Пентагон заранее разместил системы в Европе в ожидании решения Байдена одобрить их передачу Украине для их быстрой доставки, сообщил Каль.

Перед передачей США проведут обучение использованию систем украинских военнослужащих.

"Мы думаем, что это займет около трех недель", - сказал он.

Напомним, вчера президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

В МИД России уже пригрозили США последствиями. Также и эксперты предупредили об угрозе эскалации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

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