Украина получит самое мощное наземное боевое вооружение из всех, что Киев применял до сих пор, и это может привести к эскалации в войне.

Такое мнение высказал военный обозреватель ВВС Фрэнк Гарднер, напоминая также об учениях ядерных сил, которые недавно начала Россия.

По его мнению, поставки из США реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью действия до 80 км позволят украинской армии на более равных условиях вести борьбу с российской дальнобойной артиллерией, которая в последние недели успешно обстреливала восточные районы страны.

Однако эксперт считает, что прибывает эта военная помощь с большим опозданием: российские войска уже вытеснили обороняющихся украинцев с большей части территории Донбасса.

"Даже если украинским военным удастся удержать эту территорию, нужно будет переходить в контрнаступление, а это потребует серьезного пересмотра всей стратегии. В этой точке и может произойти эскалация", – пишет Гарднер.

Он напоминает, что первоначально Вашингтон опасался посылать в Украину тяжелые вооружения, чтобы лишний раз не провоцировать Москву.

"Но зверства российских военных в сочетании с их недавними успехами на поле боя заставили американские власти пересмотреть эту позицию", – пишет эксперт.

"Украина уже пообещала Вашингтону, что не будет использовать полученные системы для поражения целей на территории России. Однако Кремль отреагировал на это гневно и резко: Москва объявила серию стратегических ядерных учений в Подмосковье, призванных напомнить Западу, что поставлено на карту", – объясняет Гарднер.

Об эскалации на фоне поставок ракетного оружия Украине говорят и в Вашингтоне.

США "помнят о риске эскалации" войны в Украине из-за американской военной помощи, включая последнее решение предоставить Украине четыре системы HIMARS, но "Россия не имеет права вето на то, что США посылает украинцам". Об этом заявил заместитель министра обороны Колин Кал во время брифинга в Пентагоне.

"Президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся вступать в прямой конфликт с Россией. Мы не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Украине перерос в более широкий конфликт или перерос в Третью мировую войну, поэтому мы помним об этом, но в то же время Россия не имеет права вето на то, что мы отправили украинцам", - сказал Кал.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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