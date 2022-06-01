В России заявили, что не оставят без последствий передачу американских РСЗО Украине, о которых официально объявил президент США Джо Байден.

С заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ.

"Поставки США РСЗО Украине подрывают стабильность. Восстановление системы европейской безопасности на прежних условиях уже невозможно", - заявили в МИД РФ.

До этого Минобороны России выступило с заявлением о том, что американские РСЗО якобы будут переброшены в Шостку (Сумская область), чтобы оттуда бить по территории РФ.

А ещё ранее Россия провела учения своих ядерных сил в Ивановской области.

На Западе уже говорят об угрозе эскалации в связи с поставками РСЗО американцами.

Между тем президент Владимир Зеленский обещает на использовать американские ракетные системы для ударов по РФ.

"В Белом доме говорят, что мы можем их использовать для нападения на Россию. Послушайте, мы не планируем атаковать Россию. Нам не интересна РФ, мы не воюем на ее территории", - заявил Зеленский.

Однако в Москве говорят ему не верят.