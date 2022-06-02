Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. Об этом написал в Twitter министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Рад подтвердить, что контракт на гаубицы Zuzana 2 для Украины подписан - восемь штук будут доставлены в Украину", - написал он.

Надь также поблагодарил министра обороны Украины Алексея Резникова за его личное участие в переговорах.

Zuzana 2 - самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км). Благодаря автоматизации процессов количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех человек.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова побывала с визитом в Украине, во вторник она посетила разрушенные российскими войсками Ирпень и Бородянку. Во время своего выступления в Раде Чапутова сравнила Путина с Гитлером.

Также в Словакии заявили о возможности нападения РФ в случае поражения Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.