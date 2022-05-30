Словакия передала Украине восемь гаубиц "Zuzana 2". Это официально подтвердил министр обороны Ярослав Надь.

Об этом сообщает Defence 24.

Сообщается, что украинские военные прошли обучение по стрельбе из этого оружия.

"Zuzana 2" является современной артиллерийской системой, способной вести огонь на 40 км. Она может производить 6 выстрелов за минуту или 16 выстрелов за 3 минуты. Стоимость одной гаубицы около 6 млн евро.

Сегодня мы также сообщали о том, что Чехия, которая, по данным СМИ, передала Украине ударные вертолеты Ми-24, отправит Киеву дополнительное вооружение на сумму от 600 до 700 миллионов крон (от 26 до 30 миллионов долларов).

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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