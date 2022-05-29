Польша передает Украине самоходные артиллерийские установки AHS Krab. Об этом сообщает Polskie Radio.

Речь идет о трех батареях - 18 единиц самоходных 155 мм гаубиц. Польская армия уже подготовила 100 украинских военнослужащих для эксплуатации этого оружия. Таким образом, вместе с 12 PzH 2000 (от Германии и Нидерландов) у Украины будет уже 30 гусеничных 155-мм САУ.

AHS Krab - польская национальная САУ. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

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