Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что Россия может напасть на его страну в случае победы над Украиной.

Об этом он заявил на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (Украина - Ред.) должны одержать победу", - заявил Гегер.

Он также призвал европейских лидеров перестать идти на компромисс с Россией.

"Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным спровоцировал войну в Украине. Евросоюзу не нужно, чтобы за их ценности проливали кровь украинцы", - сказал премьер.

При этом ранее стало известно, что Словакия совершит платеж за поставку российского газа в евро на счет в Газпромбанке, а тот в свою очередь проведет конвертацию средств в рубли и зачислит на рублевый счет "Газпрома". Фактически это означает, что Словакия пошла на требования РФ по оплате газа в рублях.

В то же время Словакия требует от ЕС трехлетнего переходного периода для присоединения к нефтяному эмбарго против РФ.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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