Американский финансист Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе зачитал с бумажки текст, в котором призвал "победить Путина ради спасения нашей цивилизации".

"Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию - как можно скорее победить Путина. В этом суть", – заявил трейдер.

Сорос при этом думает, что Путин уже считает решение о вторжении в Украину ошибкой и готовится к переговорам о прекращении огня.

Но при этом Сорос подчеркнул, что "перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять".

В марте Сорос уже заявлял нечто подобное. Тогда бизнесмен написал статью, в которой заявил, что нападение России на Украину 24 февраля стало началом третьей мировой войны. И эта война потенциально может уничтожить нашу цивилизацию. Возможно, именно ее он и цитировал в Давосе.

А незадолго до начала вторжения Сорос предрекал, что для всего мира наступает решающий год. Также он прогнозировал смену власти в Китае, у которого якобы большие проблемы.