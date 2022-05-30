Франция дополнительно поставит Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar. Первая партия такого вооружения уже работает на фронте.

Об этом 30 мая в Киеве на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского МИДа.

"У нас уже давно есть контакты с украинской властью, и мы постоянно знаем, какие потребности с украинской стороны, какие у нас есть возможности для того, чтобы ответить на эти заявки. Напомню, что недавно президент (Французской - Ред.) Республики (Эммануэль Макрон - Ред.) подтвердил такой запрос от президента Зеленского продолжать нашу помощь в военном плане, – сказала глава МИД Франции. – Как вы знаете, господин министр, скоро будут новые поставки САУ Caesar, и мы будем продолжать в этом контексте сотрудничество".

Ранее мы рассказывали о поставках ракетных систем залпового огня в Украину.

Также "Страна" писала, что Чехия отправит Украине новую партию вооружения на более чем $25 млн.