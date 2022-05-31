Президент Словакии Зузана Чапутова выступила в Верховной Раде. Об этом сообщил у себя в Telegram народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он описал ключевые тезисы из выступления лидера Словакии.

Словакия планирует поставить в Украину гаубицы Zuzana

Словакия позаботится о женщинах и детях из Украины, которые были вынуждены покинуть дома;

Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС как можно скорее.

Также Чапутова в ходе выступления сравнила Путина с Гитлером и сказала, что Украина защищает Европу от России.

Кроме того, Чапутова закончила выступление строчкой Шевченко:

"Боритесь - поборете, Вам Бог помогает! За вас, правда, за вас слава. И воля святая".

Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Отметим, что Чапутова - не первый лидер иностранного государства, который "офлайн" выступил в Верховной Раде. Первым это сделал президент Польши Анджей Дуда на заседании Рады 22 мая. Тогда он пообещал поддерживать Украину и даже пошутил про Евровидение.

Также в начале мая перед Верховной Радой страны выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Выступление проходило в форме онлайн-трансляции и было в тот же день, когда перед Радой выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления премьер Британии пообещал военную помощь на 300 млн фунтов.