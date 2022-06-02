С начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация оккупировала около 20% территории Украины. Протяженность линии фронта составляет более 1000 км. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к народу и политикам Люксембурга.

По словам президента, российские войска зашли в 3620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2603 – предстоит освободить.

По словам президента, 20% территории Украины это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.

"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, неразорвавшимися снарядами. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу", - добавил президент.

Он также подчеркнул, что никто не сможет остаться в стороне и не пострадать, когда в мире происходит катастрофа такого масштаба, как сейчас, по вине российского государства.

"Это напоминает времена второй мировой войны, когда агрессия нацистов поставила под угрозу жизнь целых народов. Поэтому нам следует значительно усилить давление на Россию, чтобы остановить эту катастрофу и больше не допускать подобных агрессий", - сказал Зеленский.

Также во время выступления он заявил, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией.

Как писала "Страна", госдеп США осудил депортацию украинцев и раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Украины.

Разведка Британии сообщает, что войска РФ продвигаются на Луганщине и готовятся переключиться на Донецкую область.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.