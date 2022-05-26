Госдеп США остро осудил насильственные действия российских оккупантов, которыми они пытаются "покорить украинцев". Речь идет о депортации, фильтрации и навязывании российского гражданства. Как заявил представитель Госдепа Нед Прайс, США проинформированы о жестоких действиях РФ на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы видели, как российские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях", - сказал представитель Госдепа.

По его словам, США "решительно отвергают этот лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток России подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".

Также Прайс сравнил эти действия с предыдущими попытками России "сфабриковать фальшивые референдумы, которые призваны придать вид легитимности российскому правлению над частями территории Украины". Он напомнил, что на таких сфальсифицированных голосованиях чиновники, которые имеют поддержку России, "набирают более 90%, 99% голосов".

Напомним, на днях Путин упростил получение российских паспортов для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Также мы сообщали, что назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили о планах на "включение" региона в состав России.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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